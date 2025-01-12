Махачкалинское «Динамо» досрочно прервало аренду вратаря «Зенита» Гойло

Махачкалинское «Динамо» объявило о досрочном прекращении аренды вратаря Никиты Гойло.

Клуб и игрок расторгли договор по обоюдному согласию, Гойло не провел ни одного матча за бело-голубых. 26-летний россиянин вернется в «Зенит», которому принадлежит его контракт.

Гойло является воспитанником петербургского клуба, в сезоне-2023/24 он играл на правах аренды за «Сочи».