Нагорных: «Работа по усилению «Локомотива» не закончена. Она продолжается»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном усилении команды в летнее трансферное окно.

— Будет ли еще усиление у команды в летнее трансферное окно?

— Работа по усилению не закончена, она продолжается.

В летнее трансферное окно команду пополнили нападающий Николай Комличенко и полузащитники Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.