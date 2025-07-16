Нагорных: «Сегодня «Локомотив» — коллектив, способный решать задачи»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о подготовке команды к новому сезону.

«Команда выполнила весь запланированный объем подготовительной работы, не обошлось без небольших травм. Но ничего критичного не произошло. Мы укрепили состав, в команде появились опытные российские игроки, которые добавят вариативности. Уверены, это даст возможность быстрее развиваться молодым футболистам. Сегодня «Локомотив» — коллектив, способный решать задачи. Перед началом нового сезона хотелось бы вновь сказать спасибо нашим болельщикам за поддержку и пригласить их на матчи команды», — сказал Нагорных «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.