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Посол Аргентины в России посетит матч «Спартак» — «Химки»

18:48
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Посол Аргентины в России Эдуард Суайн посетит матч 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

«Меня пригласил на игру «Спартака» Сергей Лавров. Это мой первый матч в России, ведь я всего два месяца здесь. Делал ли какие-то футбольные подарки для меня Лавров? Еще нет.

Сам я болею за «Ривер Плейт», у которого, кстати, такие же цвета, как у московской команды. В «Спартаке» играет Эсекиэль Понсе — это замечательный аргентинский игрок. Надеюсь, что Аргентина выиграет следующий чемпионат мира. Понсе на Олимпийских играх? Мне кажется, это прекрасно для него», — сказал Суайн.

Встреча «Спартак» — «Химки» пройдет 10 мая на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

(Артем Калинин)

 

Спартак - Химки

 

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