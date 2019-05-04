Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин, выступающий на правах аренды в "Олимпиакосе", сказал, что был уверен в чемпионстве петербуржцев. Сине-бело-голубые оформили титул чемпионов России сезона-2018/19 по итогам сегодняшнего игрового дня. Лодыгин начал сезон в "Зените" и играет за греческий клуб на правах аренды с этого года.

- За "Зенитом", конечно, следил, - цитирует ТАСС Лодыгина. - Если говорить честно, давно стало понятно, что команда не упустит чемпионство, пусть вторая часть сезона не очень хорошо началась в Европе, когда команда не смогла пройти дальше, начали возникать вопросы. Но потом все встало на свои места - команда играла очень хорошо, уверенно, футболисты, которые пришли зимой, очень сильно помогли.

У Сергея Богдановича Семака есть характер победителя, как футболист он был неуступчивый. И видно, что как тренер он жаждет только побед. Он передал это футболистам, отсюда такой результат. Здорово, что русский тренер стал чемпионом с "Зенитом", давно такого не было.