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Юрий Гаврилов: «Отсутствие Промеса на сборах — это большой минус для команды»

Алина Савинова
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Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на новость о том, что нападающий Квинси Промес пропустит первый сбор московской команды в ОАЭ.

«Мы еще не знаем, по какой причине Промес не едет на сборы в ОАЭ. Если это связано с каким-то серьезным вопросом, то это потеря для «Спартака». В любом случае отсутствие Промеса на сборах — это большой минус для команды. Все-таки Квинси является основным футболистом. Есть еще другой вопрос — кем теперь заменить Промеса? Когда футболист пропускает сборы, это и для игрока плохо, и для команды», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

В текущем сезоне РПЛ Промес провел 16 матчей за красно-белых, в которых забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-otsutstvie-promesa-na-sborah-e-to-bol-shoj-minus-dlya-spartaka/
Квинси Промес
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Олег Дмитриев

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