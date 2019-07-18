Юрий Дюпин: "Для меня "Анжи" не был для заработка денег"

Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин рассказал, рассчитался ли его бывший клуб "Анжи" с задолженностями из-за проблем с финансированием. В данный момент махачкалинцы выступают в ПФЛ.

– Нет, не рассчитались, – цитируют "Известия" Дюпина. – Но я стараюсь не оглядываться назад, смотрю только вперед.

Верю ли, что деньги вернут? Как суждено, так пусть и будет. Если деньгам суждено вернуться, то хорошо. Если нет, то такова судьба. Для меня "Анжи" был не для заработка денег, я хотел проявить себя. Сильно не рассчитываю вернуть долги, хотя было бы приятно, конечно.

"Анжи" будет жить. Заявление клуба о выступлении в ПФЛ