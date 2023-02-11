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Ирисметов: «Зайнутдинов с его видением футбола сможет заиграть в серии А»

Виталий Косик
Корреспондент
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Трехкратный чемпион Казахстана Фарходбек Ирисметов считает, что полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов может заиграть в чемпионате Италии.

«Если говорить о ЦСКА, то Зайнутдинов уже проявил себя на протяжении трех лет — стабильно играет на разных позициях. Единственный момент — травма, полученная на сборах. Не сможет помочь на ближайших играх национальной сборной. Мое мнение: ему не нужно уходить из ЦСКА. Рано в Италию? Нужно спросить у руководства клуба, хотят ли они продавать Зайнутдинова. Если смотреть на перспективу, думаю, у него получится заиграть в серии А с его футбольными кондициями и видением игры», — приводит слова Ирисметова Sport24.

24-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года.

В текущем сезоне он провел за красно-синих 19 матчей и не отличился результативным действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-trekhkratnyy-chempion-kazakhstana-irismetov-zaynutdinov-s-yego-videniyem-igry-smozhet-zaigrat-v-serii-a
Бактиер Зайнутдинов
ФК ЦСКА (Москва)
серия А
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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