Ирисметов: «Зайнутдинов с его видением футбола сможет заиграть в серии А»

Трехкратный чемпион Казахстана Фарходбек Ирисметов считает, что полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов может заиграть в чемпионате Италии.

«Если говорить о ЦСКА, то Зайнутдинов уже проявил себя на протяжении трех лет — стабильно играет на разных позициях. Единственный момент — травма, полученная на сборах. Не сможет помочь на ближайших играх национальной сборной. Мое мнение: ему не нужно уходить из ЦСКА. Рано в Италию? Нужно спросить у руководства клуба, хотят ли они продавать Зайнутдинова. Если смотреть на перспективу, думаю, у него получится заиграть в серии А с его футбольными кондициями и видением игры», — приводит слова Ирисметова Sport24.

24-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года.

В текущем сезоне он провел за красно-синих 19 матчей и не отличился результативным действиями.