Попов — о трансфере Алеррандро: «Если он забьет больше Мусаева, ЦСКА этого хватит»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов оценил трансфер бразильского нападающего Алеррандро в ЦСКА.

25-летний форвард подписал контракт с армейцами по схеме «3+1». Он будет выступать за московский клуб под 7-м номером.

«Если Алеррандро будет забивать больше Мусаева за сезон, то и этого хватит. Я еще осенью говорил, что у них нет нападающего. У них много креативных игроков в центре поля, которые создают моменты, но нет нападающего. Мусаев не готов пока играть и бороться за золотые медали чемпионата», — цитирует Попова «ВсеПроСпорт».

Алеррандро с января 2020 года играл за «РБ Брагантино». Этой зимой он выкупил у клуба свой контракт, чтобы перейти в ЦСКА.