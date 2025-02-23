Попов — о трансфере Алеррандро: «Если он забьет больше Мусаева, ЦСКА этого хватит»
Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов оценил трансфер бразильского нападающего Алеррандро в ЦСКА.
25-летний форвард подписал контракт с армейцами по схеме «3+1». Он будет выступать за московский клуб под 7-м номером.
«Если Алеррандро будет забивать больше Мусаева за сезон, то и этого хватит. Я еще осенью говорил, что у них нет нападающего. У них много креативных игроков в центре поля, которые создают моменты, но нет нападающего. Мусаев не готов пока играть и бороться за золотые медали чемпионата», — цитирует Попова «ВсеПроСпорт».
Алеррандро с января 2020 года играл за «РБ Брагантино». Этой зимой он выкупил у клуба свой контракт, чтобы перейти в ЦСКА.
Источник: ВсеПроСпорт
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|
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|6
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|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
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|19
|
5
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|9
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|0
|3
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|18
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|
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|6
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|
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|9
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|2
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|8
|
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|9
|1
|5
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|11-18
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|
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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15
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|9
|1
|2
|6
|10-22
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16
|Факел
|9
|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
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Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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