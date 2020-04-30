Юрий Белоус: «Кокорину нужно уезжать»

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус, ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, считает, что нападающему «Сочи» Александру Кокорину пора перебираться за границу.

— Алексей Миранчук, Кокорин, Азмун, Дзюба — как полагаете, кто из них уедет первым?

— У Азмуна, насколько мне известно, уже есть два-три предложения из Италии. Но у форварда действующий контракт, так что все зависит от руководства «Зенита». В Миранчуке я не уверен. Ни в Алексее, ни в Антоне. Одно дело — блистать в РПЛ, совсем другое — демонстрировать стабильную игру в Европе. Вот Кокорину надо уезжать. Это пойдет на пользу и футболисту, который обретет дополнительную мотивацию, и сборной России. Не исключаю, переберется за границу летом и Шомуродов. Потрясающий игрок!

— Если «Зенит» пожелает сохранить Кокорина, перебить это предложение по деньгам европейские клубы вряд ли смогут.

— Если говорить о деньгах, «Зенит» наверняка даст больше всех. Но прошло ли для Саши бесследно недопонимание, которое зимой возникло между ним и клубом? Вопрос! А вообще есть в России еще одна команда, которой Кокорин очень нужен. Я бы на месте ее руководителей сделал все, чтобы заполучить такого нападающего в статусе свободного агента. Это был бы суперход!

— Вы о «Спартаке»?

— О «Локомотиве».

— Кокорин и «Локо» — это реально?

— Вполне. Клуб-то для Саши не чужой. Кстати, десять лет назад, когда я работал в «Локомотиве», приходили агенты со словами: «Дайте два миллиона — и мы вернем Кокорина». Но в тот момент платить такие деньги за своего воспитанника было неразумно. Сейчас другая история. (Александр Кружков)

Полностью интервью Белоуса