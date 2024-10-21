Юристы рассказали, сможет ли Дуглас Сантос выступать за сборную России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сможет выступать за сборную России, сообщается в Telegram-канале юридического агентства SILA International Lawyers.

Ранее партнер агентства Михаил Прокопец заявлял, что защитник не сможет представлять сборную России из-за выступления за Бразилию на Олимпиаде-2016, однако теперь в SILA International Lawyers назвали неточностью эти слова.

«Дело в том, что согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются. Следовательно, при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России», — говорится в сообщении.

19 октября появилась информация, что 30-летний бразилец получит российское гражданство, чтобы перестать считаться легионером и получить возможность выступать за российскую сборную.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил семь мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

Дуглас Сантос получит паспорт РФ. Он сможет играть за сборную России? А легионером останется?