Гончаренко — о стажировке Мостового: «С радостью примем его в Нижнем Новгороде. Нам делить нечего»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможной стажировке в нижегородском клубе экс-игрока сборной России и СССР Александра Мостового.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб готов принять Мостового на стажировку.

«Мы готовы пригласить Александра Мостового на стажировку. Никаких проблем с нашей стороны нет. Когда я начинал тренерскую карьеру, тоже несколько раз был на стажировках. Это нормальная практика. Мостовой — большой в прошлом игрок. Так что с радостью примем его в Нижнем Новгороде. Нам делить нечего», — сказал Гончаренко «СЭ».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.