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Алдонин — об обучении Дзагоева на тренерскую лицензию УЕФА: «С таким послужным списком у него есть шанс стать отличным специалистом»

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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что экс-полузащитник армейцев Алан Дзагоев пройдет обучение для получения тренерской лицензии УЕФА.

«Было ли видно, что он хочет стать тренером? Когда мы играли вместе, он был еще достаточно молод и вряд ли задумывался об этом. В дальнейшем, конечно, такие мысли посещают. Поэтому для меня неудивительно, что Алан решил связать свою судьбу с тренерским ремеслом. С другой стороны, куда как не в футбол? Думаю, что он все делает правильно. Учитывая его класс, понимание футбола и то, чего он добился за карьеру, все это даст ему возможность работать не на одном эмоциональном багаже, а еще и за счет интеллекта. С таким послужным списком у него есть шанс стать отличным специалистом», — сказал Алдонин «СЭ».

Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За период карьеры в армейском клубе полузащитник провел 395 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. В составе московского клуба россиянин трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также 4 раза становился обладателем кубка России.

(Александр Абустин)

Алан Дзагоев
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
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