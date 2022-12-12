Юрист Зайцев объяснил, за что требует у «Химок» 108 тысяч евро

Спортивный юрист Юрий Зайцев в комментарии «СЭ» рассказал, с чем связан его иск к «Химкам» на сумму 108 тысяч евро. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

«Есть договор, есть услуга, есть подписи в контракте — это обычный хозяйственный спор. Долг «Химок» связан с трансфером нападающего Адеми Кемаля. Есть дела, на которые сторона не хочет тратить время, поэтому «Химки» просят все рассмотреть без их представителей. У клуба есть очевидный долг, и его нужно выплатить. Между нами нет спора по этому поводу», — сказал Зайцев «СЭ».

В октябре РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед экс-игроком команды Эльмиром Набиуллиным.

Подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.