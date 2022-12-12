Источник: «Химки» обязали выплатить 108 тысяч евро

Палата по разрешению споров обязала «Химки» выплатить 108 тысяч евро (около 7 миллионов рублей) компании Joint Industries Limited Partnership, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Компания занимается консалтингом и оказывает посреднические услуги в спорте, говорится на сайте организации.

Исходя из заявления, «Химки» попросили рассмотреть заявление о применении санкций в отсутствие своих представителей.

В октябре РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед экс-игроком команды Эльмиром Набиуллиным.

Подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.