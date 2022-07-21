Юрист «Спартака» Завьялова: «Если бы не судебный процесс, о Газизове бы никто не вспоминал»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение верховного суда Башкирии отложить рассмотрение иска бывшего генерального директора клаб Шамиля Газизова об оспаривании увольнения из московского клуба на 28 июля.

«Предполагаю, что 28 числа придет представитель Газизова и принесет ходатайство о том, что он приболел и попросит без него не рассматривать материалы дела. Зачем Шамиль Камилович затягивает судебный процесс? Никто бы о нем не писал, если бы не процесс со «Спартаком». Ему нужен какой-то инфоповод в его нынешнем положении. Без этого бы никто про него не писал и не вспоминал, что он есть. Когда ты понимаешь, что противник сильнее, его надо измотать и этим воспользоваться. Газизов выбрал именно такую стратегию», — сказала Завьялова «СЭ».

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. 20 июня Завьялова заявила, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.