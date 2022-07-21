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Радченко о Венделе: «Наверняка, у него были предложения из Европы. Здорово, что «Зенит» договорился»

Радченко позитивно отреагировал на продление контракта Вендела с «Зенитом»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на продление контракта Вендела с питерским клубом.

«В прошлом сезоне Вендел был одним из лидеров «Зенита» в середине поля. Наверняка у него были предложения из ведущих чемпионатов Европы. Это очень здорово, что «Зенит» и Вендел достигли взаимопонимания, которое позволило оставить его в Санкт-Петербурге. Не много ли для одного клуба 7 бразильцев? Мне кажется, это нормально. Мы же видим, они работают, они вкалывают. Надеемся, что так и будет продолжаться. Они все профессионалы, должны отрабатывать деньги, которые им платят. Если бы, к примеру, Венделу было некомфортно в «Зените», он бы ушел, его бы ничего не остановило. Да, ему в первые месяцы было непросто из-за адаптации к другому чемпионату, стране. Но с помощью бразильцев, которые были в команде, он быстрее адаптировался и стал показывать тот уровень футбола, которого ждали от него болельщики», — сказал Радченко «СЭ».

21 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником. Новое соглашение с 24-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Дмитрий Радченко
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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В «Зените» прокомментировали продление контракта с Венделом

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