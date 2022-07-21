Агент Кравцова заявил, что игрок может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова, заявил, что игрок может покинуть питерский клуб.

«Мы ждали развития ситуации по будущему Вендела. Думаю, что теперь Кирилл покинет «Зенит». Скорее всего, он перейдет в «Сочи», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

21 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Венделом. Новое соглашение с 24-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27.

В феврале 2022 года полузащитник перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды. В составе нижегородцев Кравцов провел 11 матчей и забил один гол.