Агент Кравцова заявил, что игрок может перейти из «Зенита» в «Сочи»
Андрей Талаев, агент полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова, заявил, что игрок может покинуть питерский клуб.
«Мы ждали развития ситуации по будущему Вендела. Думаю, что теперь Кирилл покинет «Зенит». Скорее всего, он перейдет в «Сочи», — цитирует Талаева «РБ Спорт».
21 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Венделом. Новое соглашение с 24-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27.
В феврале 2022 года полузащитник перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды. В составе нижегородцев Кравцов провел 11 матчей и забил один гол.
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|В
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1
|Кр. Советов
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|1
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|0
|4-2
|3
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2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
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Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
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Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
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Роман Акбашев
Факел
|1
|
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1