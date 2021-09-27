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Квинси Промес выбран MVP «Спартака» в матче с «Уфой»

18:15
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В последнем домашнем матче сентября «Спартак» обыграл «Уфу» со счетом 2:0 благодаря голам Эсекиэля Понсе и Квинси Промеса. Позже красно-белые запустили голосование за лучшего игрока этой встречи.

В результате опроса болельщиков, на первой строчке оказался Квинси Промес: голландский полузащитник, забивший гол в ворота «Уфы», набрал 33% от общего количества голосов. Второе место занял воспитанник «Спартака» Руслан Литвинов, а третье — новичок команды Максимилиано Кофрие.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-09-27-kvinsi_promes__mvp_matcha_s_ufoy/

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Иван Шитик все материалы автора

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