Квинси Промес выбран MVP «Спартака» в матче с «Уфой»

В последнем домашнем матче сентября «Спартак» обыграл «Уфу» со счетом 2:0 благодаря голам Эсекиэля Понсе и Квинси Промеса. Позже красно-белые запустили голосование за лучшего игрока этой встречи.

В результате опроса болельщиков, на первой строчке оказался Квинси Промес: голландский полузащитник, забивший гол в ворота «Уфы», набрал 33% от общего количества голосов. Второе место занял воспитанник «Спартака» Руслан Литвинов, а третье — новичок команды Максимилиано Кофрие.