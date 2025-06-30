Футбол
30 июня, 15:03

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Абеной

Алина Савинова
Миенти Абена.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» расстался с защитником Миенти Абеной, сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона.

«Благодарим Миенти за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новом клубе», — говорится в заявлении красно-белых.

Абена стал игроком «Спартака» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 7 матчей в РПЛ и 5 игр — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями. Контракт защитника с московской командой был рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист близок к переходу в турецкий «Газиантеп».

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Согласен!Скорость,техника,соображалка!Все было!

    01.07.2025

  • zg

    К Валере можно как угодно относится,но 2 серебра было,а это,по нынешним временам,прям таки неплохо,к сожалению...А про 3 рубля да,всё верно...

    01.07.2025

  • zg

    Цена вопроса,конечно,перебор,но я в него верю,вполне техничный,достаточно быстрый,с неплохим ударом,головой тоже борется,жаль,правда,Угальдик скис...

    01.07.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Замечательно

    01.07.2025

  • Борис Игоревич

    Завали свое отсосное рыло , тупое чмо вова -миньетчик. Ваш шпердак мы отодрали . И с трофеем закончили сезон. А вы со своими многомиллионными угандонами-бабангондонами сосете хер .. ))

    30.06.2025

  • Борис Игоревич

    как в последнем дерби , да , свинья ? как вы брали с проглотом - я с трибуны любовался. )

    30.06.2025

  • Борис Игоревич

    Гыы.. глупенький , это молодой футболист , взятый бесплатно на пробу. Ему и не место в составе -слабоват. Фактически , просмотровый футбоолист . На юниорском контракте фактически , зп мизерная. На одну бангонду можно таких человек 20 приобрести.. ))

    30.06.2025

  • Борис Игоревич

    Свиньям -сосать ))

    30.06.2025

  • hattabych

    Звабивной форвард Аллерандро. Свое на футбольном поле провел зря. Ноль полезных действий, даже карточки ни одной не получил.

    30.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не обращай внимание, дружище! Он не ведает, что говорит. Думаю, что ему самому от того, что у него внутри, очень плохо. Мне его искренне жаль. Такая злость у него на людей внутри сидит. Пытается такими вот вбросами вывести на ответную реакцию. Много здесь таких...

    30.06.2025

  • sven

    первая приличная новость за последнее время.

    30.06.2025

  • lenin.vowa2018

    знаешь сколько я видел в своей жизни не понимающих нифига в своей работе, хотя их этому вроде бы учили? И они же были отличными мастерами в том, к чему оказывается лежала их душа!

    30.06.2025

  • gan75

    Тсс, все совпадения случайны...

    30.06.2025

  • lvb

    Тогда не пиши сюда, мальчик. Зачем мне тут твои благоглупости)). Я давно убедился шо ты типичный нуб/балабол. Пиши свое, но не на моей писанине. Я без твоей фигни обойдусь).Запиши, сынку, Литвиний профильный опорник, этому его несколько лет учили в Академии Черенкова)))

    30.06.2025

  • gan75

    Уже не узнаешь

    30.06.2025

  • Дм

    Это же тот, которого "по личной протекции" ГТ взяли?

    30.06.2025

  • 99

    Классика трансферных шедевров от хряков:joy::joy::joy:. Снова в минусе :money_with_wings:

    30.06.2025

  • lenin.vowa2018

    да мне пох кому отвечать, я пишу не для написавшего а по тому что написано. Если кто-то говорит что Литвинов опорник - я и пишу, что он НЕ опорник.

    30.06.2025

  • lenin.vowa2018

    Малышев и Со конечно не лучше идиота Федуна, что правда то правда. Единственно что успокаивает - ну не купил Алекперов своей жене золотые черевички или сыну ещё одну яхту, и х с ним. Его деньги - пусть хоть в печи сжигает. Это же не государственные которые Миллер так же на ветер спускает.

    30.06.2025

  • lvb

    О нет. "Апрельские тезисы" и "Как нам реорганизовать Рабкрин"...))) Этт не для меня. "Ульянов", тебе к "пролетариату", "буржуазия" тебя не понимай)

    30.06.2025

  • lenin.vowa2018

    Для оборонительного опорника Литвинов слишком мягок, а на этой позиции надо все выкашивать, Барриос и Баринов никому не дают спокойно себя чувствовать в их зоне. Вдобавок Литвинов для опорника не умеет грамотно отбирать мяч. Раньше он ценился и даже был лучшим в сборной (причем когда ещё играли с нормальными командами, а не с Брунеем) из-за умения продвигать мяч из обороны в атаку, и отличным пасом вперед. Но когда он сезон поиграл в защите - играть в полузащите он совсем разучился, его как-то поставили вместо Умярова, он там выглядел клоуном и больше его туда не ставили. А так как куда-то ставить его все равно надо, воспитанник же, и не из последних, то пришлось вернуть обратно в защиту, в ущерб команде. Лучше бы там Чернов играл, Дуарте или даже Абена.

    30.06.2025

  • gan75

    Я тоже не спартаковец, но почему бы не порадоваться за зарплатную ведомость?...

    30.06.2025

  • lenin.vowa2018

    Карпин в Спартаке несколько лет управлял командой. Только обделался. Приглашал в клуб непойми кого и вдобавок тренировал непоймикак. И его же в РФС посчитали лучшим тренером в России раз назначили на сборную, а в Динамо при нем же пришел лучший защитник России Осипенко, перспективные игроки сборной Сергеев, Комаров, Щетинин и Вахания. Вывод - если тебе дают три рубля ты не можешь купить то что стоит 10 рублей.

    30.06.2025

  • lenin.vowa2018

    БИ... ceкcyaл с биполяркой... ДБ тоже подходит.

    30.06.2025

  • gan75

    С облегчением её

    30.06.2025

  • gan75

    Главное, в зарплатной ведомости...

    30.06.2025

  • Saypin

    под хвост. и не наступил, а насовал.

    30.06.2025

  • Saypin

    такое впечатление, что ты предлагал свои услуги.А взяли - его.

    30.06.2025

  • Андрей Недобрый

    Молодцы, взяли игрока на пике роста карьеры за 1,20 млн €.. Видна крепкая проффессиональная рука маасковского менеджмента.. Теперь можно и дать ему отдохнуть..

    30.06.2025

  • ровнов

    Я другого ответа не ожидал. Холодильник на кухню, коней в стойло.

    30.06.2025

  • Борис Игоревич

    Я ответил. Второй вопрос -не по существу. так что -нах , овнище. С пляжа.

    30.06.2025

  • ровнов

    Вам Спартак на хвост наступил?

    30.06.2025

  • Борис Игоревич

    гранд - отсосант. типа шпердаков всяких. а мы считаем деньги. и при этом регулярно берем трофеи. а грандядся пусть спам, локо и тп динамики. тратя миллионы и плсасывая дудку..

    30.06.2025

  • ровнов

    Борюсик, а ЦСКА -гранд?

    30.06.2025

  • Борис Игоревич

    Имя футболиста ЦСКА - в студию, трепло. Зенит шесть лет на титулах, только в этом году слил. Динамо - да. лохи как и вы, тратят только чутка меньше. Можно с четвертым бюджетом взять титул. можно с пятым - Кубок. а можно со вторым - год за годом сливать, визжа про заговоры , опоавдывая свое лузерство происками конкурентов. так что на десятилетие - свинки первые лохи лиги. за ними - динамики по пол века без титула. а там уже - локомотив дальше. что умудрились разрушить сначала трофейную систему палыча, потом серба и сидят теперь с нулём, гордясь что у них все русские в команде. вот тройка лохов ЧР, главные посмешища.. но до спама всем далеко.. :clown::pig:

    30.06.2025

  • Rawalex

    Ну так у :pig: каждый сезон одно и то-же, или Кофрие с Николсоном и целой компанией угольков забыли уже? Традиции чтят!

    30.06.2025

  • hattabych

    Очень бюджетный футболист с коротким контрактом. Брали не для основы, а для подстраховки, на лавку. Теперь он свою функцию выполнил, можно расстаться.

    30.06.2025

  • Rawalex

    Дык на маленьких трансферах много не наворуешь! понимать надо:pig_nose:

    30.06.2025

  • Борис Игоревич

    ну, о всяких отступных, подъёмных и тп, что постоянно зачем-то прописывают в контракт лохи из хлева, свиная газетенка никогда не вспоминает. думают, что если поедставить дедо так, что свины просрали не 2 ляма, а полтора, от того они меньшими лохами смотрятся.. :smile:

    30.06.2025

  • hattabych

    На свои клубы оборотитесь, прежде чем критиковать других. ЦСКА купил футболиста, которого и на поле нельзя выпускать. У Зенита Горшков, Волков, Ахметов, Зделар играли не больше Абены. Динамовцы как уедут в Бразилию, так не знают, как их обратно вытащить. Лошары все!

    30.06.2025

  • Борис Игоревич

    всего, а ха ха х.. за такие деньги ЦСКА находит норм игрока на замену основного. а спам - лишь привозчика уровня первой лиги..

    30.06.2025

  • Борис Игоревич

    и как в Махачкале сыграли? вот жи ж - че ни кб, то кретин.. :smile::smile:

    30.06.2025

  • Борис Игоревич

    :smile::smile: вот мясной идиотина типичный, плачет о великом защитнике, о стате ещё заикается, кб дурачок.. польза да, огромная. вместе с дуартой фактически лишил свинок шансов на Кубок. жаль, в чемпе поиграл мало. в просере этого турнира не обвинишь. туту свинок другие герои были, по дороже.. :clown::pig:

    30.06.2025

  • Борис Игоревич

    Решение о покупке этого полена уровня аутсайдера первой лиги было выдающимся даже для таких лохов как порося. Однако, из мясного лагеря неслось привычное хрюканье "не завидуйте", " перспективный" , "у нас заиграет" и тп бред. Ну, и обычная история - миллионы в песок, пользы ноль.. И короткая заметка в свинячьем экспрессе.. Всё как всегда. КБ лошье держит марку.. :clown::pig:

    30.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Любому человеку нужно время на адаптацию к новым условиям его жизни/работы. На мой взгляд - Абена ничего чудовищного не совершил. Да, своеобразная техника владения и работы с мячом. При этом, что мне запомнилось - в игре с Махачкалой он очень здорово смотрелся в весьма непростых силовых единоборствах. Ну и Деян - он же не враг себе. Приглашали его не просто так.

    30.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Кто его знает, все может быть. Ведь Дуарте тоже выглядел очень долго просто чудовищно, было ощущение, что его потолок первая лига. А сейчас он просто красавец. Может и Абене нужно было время, не просто же так его Станкович с собой притащил.

    30.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Тот Квинси был великолепен, зря на него ставку не сделали, не понятно почему.

    30.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Одни уходят, другие приходят, но видимо без подобных легенд как Майдана, Кариока, Абена, Гарсия, существовать Спартаку не дадут.

    30.06.2025

  • Jean4

    Мда, еще одно доказательство наличия профанов среди принимающих решения о трансферах в Спартаке. Просто ВСЕ кричали перед его покупкой "ЗАЧЕМ?" Но нет, взяли! Очередные деньги на ветер. Тоже самое про Мангаша все спрашивали, зачем? Видимо, он следующий на выход. Заболотный будет из той же серии. Вопрос, кто за все эти проколы ответит?

    30.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Когда его видел на поле, всегда была мысль, что Абена с видом спорта ошибся. Особенно запомнилось, как Кордоба с ним делал, что хотел. Видимо сразу понял, кто перед ним.

    30.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да , много их , горемык по свету мается . С народными деньгами.)

    30.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Если бы кто-то нес ответственность, за трансферные промахи, то эти аферисты менялись бы каждое окно, а за Гарсию так вообще расстрелять надо.

    30.06.2025

  • алекс

    Пишут блохеры Спартака, 150.т.евро пришлось дать отступного,ну это фишка рук-ва Спартака-так ушли Селихов(там больше раза в 2 отступных),дедушка Жозе,Тавареш.

    30.06.2025

  • Redis_redisich

    Да ну нет же!!!

    30.06.2025

  • алекс

    Трансвестит Мангаш-тоже пристроить хотят,да все отказываются,Медина,Хлусевич,Зиньковского-снова в Крылья.

    30.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Брали Миенти для замены Шамару. Но после бегства Родригао из Зенита, талант Миенти в ММА стал нам не нужен))). Если серьезно, то по ТТХ вполне конкурентноспособный ЦЗ в нашей РПЛ - статистика не даст соврать. Была ошибка в матче с Краснодаром, за которую многие смешали его с нечистотами. Но мужик старался, играл, принес пользу в ряде игр. Спасибо, Миенти, и удачи в твоей дальнейшей карьере!

    30.06.2025

  • the gathering !

    Человек пожар. У нас своих таких деревянных игроков полно

    30.06.2025

  • lvb

    Таки это уже задним числом))). Здаров. Хотя для "эффективных менеджеров" Лукойла "150... бублей не деньги)). А если учесть з/п за следующий год, коя уже не стрясется.. Получается "мы в плюсе"))"(почти цитата). Однако теперь нам нуно третьего ЦЗ для ротации и на подмену. Ибо Чернов вообще деградировал, а из Литвиния ЦЗ как из Алексеева журналист). Его место-оборонительный опорник, имха)

    30.06.2025

  • gan75

    Я такого и не помню :) Но не сказать, что я много матчей Спартака смотрю

    30.06.2025

  • Пень Джаб.UA

    Прощай, мегазвезда

    30.06.2025

  • Valekka

    Дайте мне провести время за пятую часть контракта его.Даже благодарности не потребую.Выходить на поле на замены в 12 играх сезона и не делать результативных действий я даже без тренировок могу! Уникальный ,всё-таки ,клуб Спартак,ёшкин кот!

    30.06.2025

  • zg

    Его Станкович притащил,а мы с ним не пойми зачем на лишний год контракт "допрописали"!:laughing:

    30.06.2025

  • zg

    Ага,Денисов!

    30.06.2025

  • zg

    Квинси по отношению к ентому был БОГ!

    30.06.2025

  • zg

    Причем притащил его по сути именно Станкович....

    30.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вскоре после трансфера Маркиньоса «Спартак» приобрел и центрального защитника «Ференцвароша» Абену. Покупка 29-летнего игрока сборной Суринама стоила москвичам всего 1,2 млн евро, ...... Я не буду говорить Вове Ленину куда можно было потратить эти -всего 1,2 млн евро,. Он сам знает.))Но скрывает , что знает.

    30.06.2025

  • хорошая новость! токмо там этих.АБЕН ишо есть.

    30.06.2025

  • shpasic

    Сегодня, 15:27. «Спартак» заплатил 150 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с Абеной

    30.06.2025

  • spar001

    надеюсь, того кто пролоббировал эту сделку в клубе лишили хотя бы половины недельной зарплаты:grin:...

    30.06.2025

  • НВ

    это хорошая новость....

    30.06.2025

  • psevdonim777

    Очередная, Овусу-Абейя, на выход.

    30.06.2025

  • wam

    Аплодисменты!

    30.06.2025

  • Lars Berger

    Да ладно! Уходят легенды... Нашей странноватой трансферной политики.

    30.06.2025

  • lvb

    Коли так то хорошо. Ушел без компенсации. Попутного ветра)

    30.06.2025

  • Фёдорыч

    Абена запомнился только какой-то неуклюжестью на поле.Ушёл,не оставив следа.

    30.06.2025

  • zg

    Аминь!

    30.06.2025

    • Юрист Писарского выступил с заявлением на фоне слухов о причастности игрока к ставкам

    «Спартак» заплатил 150 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с Абеной
