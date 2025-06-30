«Спартак» объявил о расторжении контракта с Абеной

«Спартак» расстался с защитником Миенти Абеной, сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона.

«Благодарим Миенти за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новом клубе», — говорится в заявлении красно-белых.

Абена стал игроком «Спартака» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 7 матчей в РПЛ и 5 игр — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями. Контракт защитника с московской командой был рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист близок к переходу в турецкий «Газиантеп».