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Юрист оценил, может ли супруга Нигматуллина отсудить 100 процентов имущества

Сергей Разин
корреспондент
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Юрист Игорь Бушманов поделился мнением о разводе экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина со своей супругой Еленой.

«Случай Руслана и Елены Нигматуллиных показывает отсутствие брачного договора, и при разводе есть два пути раздела имущества. Первый — сесть за стол и договориться, заключить у нотариуса соглашение о добровольном разделе имущества. Либо рассмотреть второй вариант — решать вопрос в судебном порядке, где суд исходить из равенства прав супругов на общенажитое имущество. Каждый получит по 50 процентов долей, но отступить от такого равенства можно в пользу интересов несовершеннолетних детей, если такие имеются. Но если брать принципы семейного кодекса, то имущество, нажитое в браке, делится поровну между супругами. Все вопросы по разделу имущества, в случае если супруги не договорились, являются дотацией суда. Такое заявление можно подать сроком до трех лет с момента развода и официального расторжения брака.

Супруга Руслана хочет 100 процентов имущества? Ее иск, конечно, основан на российских законах, но решение все равно за судом. Отхождение от равенства долей и такое разделение в пользу Елены возможно только в случае наличия у пары несовершеннолетних детей. Если они достигли совершеннолетия, то суд будет исходить из 50 процентов каждому из супругов. Равенство долей — основной принцип нашего законодательства при разделе общенажитого имущества", — приводит слова Бушманова Sport24.

Нигматуллин женился на Елене в 1996 году. В браке у них родились двое сыновей — Руслан и Марсель. В 2023 году экс-голкипер «Локомотива» принял решение развестись с супругой.

Ранее стало известно, что новой подругой Нигматуллина стала 21-летняя модель и актриса Эвелина Сынча.

Источник: https://sport24.ru/football/news-658746-yurist-otsenil-smozhetli-supruga-otsudit-u-nigmatullina-100-imushchestva
Руслан Нигматуллин
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