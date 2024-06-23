Деменко: «Будем надеяться, что Глушенков не повторит путь Кругового в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко оценил переход полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в петербургский клуб.

«Глушенков провел хороший сезон, и он имел право выбирать, где продолжить карьеру. Это его выбор, остается просто пожелать Максиму удачи. Миллиард рублей за четыре года? Не хочется обсуждать чужие зарплаты.

Сможет ли он заиграть в «Зените»? Все понимают, что в команде есть легионеры, которых потеснить из состава крайне сложно. Например, это Дуглас Сантос, которого вытеснить не смог Круговой и он в итоге ушел в ЦСКА. Стоит отдать должное Данилу, ведь он мог просто смириться со своей ролью в команде и остаться, но он выбрал игровое время. Могу сказать, что Глушенков талантливый парень, и я желаю ему не повторить судьбу Кругового. Было бы здорово, если бы он стал игроков основного состава и ему не пришлось бы никуда уходить", — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о трансфере Глушенкова в четверг, 20 июня. Клуб подписал контракт с 24-летним россиянином по схеме «4+1».