Деменко: «Будем надеяться, что Глушенков не повторит путь Кругового в «Зените»
Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко оценил переход полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в петербургский клуб.
«Глушенков провел хороший сезон, и он имел право выбирать, где продолжить карьеру. Это его выбор, остается просто пожелать Максиму удачи. Миллиард рублей за четыре года? Не хочется обсуждать чужие зарплаты.
Сможет ли он заиграть в «Зените»? Все понимают, что в команде есть легионеры, которых потеснить из состава крайне сложно. Например, это Дуглас Сантос, которого вытеснить не смог Круговой и он в итоге ушел в ЦСКА. Стоит отдать должное Данилу, ведь он мог просто смириться со своей ролью в команде и остаться, но он выбрал игровое время. Могу сказать, что Глушенков талантливый парень, и я желаю ему не повторить судьбу Кругового. Было бы здорово, если бы он стал игроков основного состава и ему не пришлось бы никуда уходить", — приводит слова Деменко «РБ Спорт».
«Зенит» объявил о трансфере Глушенкова в четверг, 20 июня. Клуб подписал контракт с 24-летним россиянином по схеме «4+1».
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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