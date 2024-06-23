Билялетдинов: «Жду старта РПЛ больше, чем развязки Евро»
Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от старта нового сезона чемпионата России.
«Честно говоря, учитывая все последние новости, я жду старта РПЛ больше, чем развязки чемпионата Европы. Концовка минувшего сезона и финал Кубка России вселили в меня какой-то оптимизм. Возможно, что ложный, но мне почему-то верится, что наш чемпионат с самого первого тура будет радовать искрометным футболом», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.
Старт нового сезона РПЛ назначен на 19 июля.
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|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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|19.07
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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