Юрист заявила, что существуют механизмы перевода денег «Динамо» за Захаряна

Юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила финансовую сторону сделки по трансферу российского полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«Механизмы перевода денег, безусловно, есть. Какие конкретно, сказать не могу. Например, мы в CAS деньги переводим швейцарские. Такие возможности есть», — сказала Анцелиович «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина у бело-голубых. Действующий контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Захарян провел 5 матчей за «Динамо», забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.