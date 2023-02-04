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Бывший пресс-атташе «Рубина»: «Когда клуб вылетел в ФНЛ, я плакал. Произошедшее стало горем»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Рубина».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший пресс-атташе «Рубина» Максим Лопухов в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на вылет казанцев в ФНЛ по итогам прошлого сезона.

— Вы застали и Слуцкого в «Рубине».

— Я увидел в нем душевного человека. С каждым поговорит, каждого похлопает по плечу, обменяется шуткой, что-то расскажет, подбодрит.

— Вылет «Рубина» в Первую лигу для вас — трагедия?

— Конечно. Для меня клуб — больше, чем место работы. «Рубин» сделал мою жизнь интересной. Я это очень ценю. Побывал во многих странах Европы, мира. Команда подарила мне много счастливых моментов: победы в Барселоне и Мадриде, Киеве, яркие матчи в Лондоне, Салониках, Севилье, Валенсии, Ливерпуле, Бордо.

Когда «Рубин» вылетел, я плакал... Было больно. Все ведь быстро рухнуло, словно это непрочный домик. Хотя это не так. Для меня произошедшее стало горем. Но время сильнее. Оно все равно идет вперед и порой помогает.

Верю в лучшее, ищу позитив. В этом сезоне побывал в городах, где прежде не был. Это Домодедово и Жигулевск. Мне это важно — быть рядом с командой, поехать на выезд. Осенью попросился в Хабаровск. Подошел к Сайманову, он сказал, что нет проблем, добавив: «Только я не пойму, зачем тебе это?» Я ответил: «Мне 60 лет, кроме «Рубина» у меня в жизни — ничего. Родных практически не осталось, семьи и детей нет. Не сложилось как-то».

Не знаю, что будет в мире дальше, какая будет обстановка. Наверное, развитие футбола и общества не остановится. Такова жизнь, несмотря на все ее трудности. Пусть наступит паритет и мир, а «Рубин» вернется туда, где был — в число лучших команд нашей страны.

— Вылет из РПЛ — единственный случай, когда «Рубин» заставил вас плакать?

— Нет, так было не один раз. Были и слезы радости. Не раз! Я сентиментальный, видимо, человек. И тот, кто видел изнутри, как рождалось величие «Рубина» как клуба. В 2003-м были слезы счастья. Мы весной думали, как бы не вылететь, а взяли медали в свой дебютный сезон. Тогда было самое настоящее море радости!

Памятные слезы — после поражения от «Амкара» в Казани. Тогда кресло под Бердыевым расшатывалось, я чувствовал, что его хотят убрать. Оттого и была грусть с обидой...

«Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ-2021/22 с 29 очками. После 20 туров сезона-2022/23 в первой лиге казанцы занимают третье место с 37 очками.

Курбан Бердыев, Максим Лопухов, Рамзан Кадыров. «После игры в раздевалку зашел Кадыров...» Победа над «Барсой», Бердыев: откровения легендарного пресс-атташе «Рубина»

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
0
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Участники Зимнего кубка РПЛ рассказали, на что бы потратили 3 миллиона за победу в челленджах
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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