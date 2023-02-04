Бывший пресс-атташе «Рубина»: «Когда клуб вылетел в ФНЛ, я плакал. Произошедшее стало горем»

Бывший пресс-атташе «Рубина» Максим Лопухов в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на вылет казанцев в ФНЛ по итогам прошлого сезона.

— Вы застали и Слуцкого в «Рубине».

— Я увидел в нем душевного человека. С каждым поговорит, каждого похлопает по плечу, обменяется шуткой, что-то расскажет, подбодрит.

— Вылет «Рубина» в Первую лигу для вас — трагедия?

— Конечно. Для меня клуб — больше, чем место работы. «Рубин» сделал мою жизнь интересной. Я это очень ценю. Побывал во многих странах Европы, мира. Команда подарила мне много счастливых моментов: победы в Барселоне и Мадриде, Киеве, яркие матчи в Лондоне, Салониках, Севилье, Валенсии, Ливерпуле, Бордо.

Когда «Рубин» вылетел, я плакал... Было больно. Все ведь быстро рухнуло, словно это непрочный домик. Хотя это не так. Для меня произошедшее стало горем. Но время сильнее. Оно все равно идет вперед и порой помогает.

Верю в лучшее, ищу позитив. В этом сезоне побывал в городах, где прежде не был. Это Домодедово и Жигулевск. Мне это важно — быть рядом с командой, поехать на выезд. Осенью попросился в Хабаровск. Подошел к Сайманову, он сказал, что нет проблем, добавив: «Только я не пойму, зачем тебе это?» Я ответил: «Мне 60 лет, кроме «Рубина» у меня в жизни — ничего. Родных практически не осталось, семьи и детей нет. Не сложилось как-то».

Не знаю, что будет в мире дальше, какая будет обстановка. Наверное, развитие футбола и общества не остановится. Такова жизнь, несмотря на все ее трудности. Пусть наступит паритет и мир, а «Рубин» вернется туда, где был — в число лучших команд нашей страны.

— Вылет из РПЛ — единственный случай, когда «Рубин» заставил вас плакать?

— Нет, так было не один раз. Были и слезы радости. Не раз! Я сентиментальный, видимо, человек. И тот, кто видел изнутри, как рождалось величие «Рубина» как клуба. В 2003-м были слезы счастья. Мы весной думали, как бы не вылететь, а взяли медали в свой дебютный сезон. Тогда было самое настоящее море радости!

Памятные слезы — после поражения от «Амкара» в Казани. Тогда кресло под Бердыевым расшатывалось, я чувствовал, что его хотят убрать. Оттого и была грусть с обидой...

«Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ-2021/22 с 29 очками. После 20 туров сезона-2022/23 в первой лиге казанцы занимают третье место с 37 очками.