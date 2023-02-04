Бывший пресс-атташе «Рубина»: «Когда клуб вылетел в ФНЛ, я плакал. Произошедшее стало горем»
Бывший пресс-атташе «Рубина» Максим Лопухов в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на вылет казанцев в ФНЛ по итогам прошлого сезона.
— Вы застали и Слуцкого в «Рубине».
— Я увидел в нем душевного человека. С каждым поговорит, каждого похлопает по плечу, обменяется шуткой, что-то расскажет, подбодрит.
— Вылет «Рубина» в Первую лигу для вас — трагедия?
— Конечно. Для меня клуб — больше, чем место работы. «Рубин» сделал мою жизнь интересной. Я это очень ценю. Побывал во многих странах Европы, мира. Команда подарила мне много счастливых моментов: победы в Барселоне и Мадриде, Киеве, яркие матчи в Лондоне, Салониках, Севилье, Валенсии, Ливерпуле, Бордо.
Когда «Рубин» вылетел, я плакал... Было больно. Все ведь быстро рухнуло, словно это непрочный домик. Хотя это не так. Для меня произошедшее стало горем. Но время сильнее. Оно все равно идет вперед и порой помогает.
Верю в лучшее, ищу позитив. В этом сезоне побывал в городах, где прежде не был. Это Домодедово и Жигулевск. Мне это важно — быть рядом с командой, поехать на выезд. Осенью попросился в Хабаровск. Подошел к Сайманову, он сказал, что нет проблем, добавив: «Только я не пойму, зачем тебе это?» Я ответил: «Мне 60 лет, кроме «Рубина» у меня в жизни — ничего. Родных практически не осталось, семьи и детей нет. Не сложилось как-то».
Не знаю, что будет в мире дальше, какая будет обстановка. Наверное, развитие футбола и общества не остановится. Такова жизнь, несмотря на все ее трудности. Пусть наступит паритет и мир, а «Рубин» вернется туда, где был — в число лучших команд нашей страны.
— Вылет из РПЛ — единственный случай, когда «Рубин» заставил вас плакать?
— Нет, так было не один раз. Были и слезы радости. Не раз! Я сентиментальный, видимо, человек. И тот, кто видел изнутри, как рождалось величие «Рубина» как клуба. В 2003-м были слезы счастья. Мы весной думали, как бы не вылететь, а взяли медали в свой дебютный сезон. Тогда было самое настоящее море радости!
Памятные слезы — после поражения от «Амкара» в Казани. Тогда кресло под Бердыевым расшатывалось, я чувствовал, что его хотят убрать. Оттого и была грусть с обидой...
«Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ-2021/22 с 29 очками. После 20 туров сезона-2022/23 в первой лиге казанцы занимают третье место с 37 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2