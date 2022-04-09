Сергей Белоголовцев: «В «Спартаке» нет тренера»

Российский телеведущий, шоумен Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Арсенал». Игра состоится 10 апреля на «Открытие Арене.

— Естественно, я жду победы «Спартака», — Белоголовцев «РБ Спорт». — Но результат непредсказуем, несмотря на то что «Арсенал» приедет на «Открытие Арену».

— Чего не хватает «Спартаку» в последних матчах?

— Команде не хватает всего. Менеджмента нет, зато есть набор забавных персонажей, которые соревнуются в том, кто из них смешнее. У команды нет тренера. Есть красивый юноша, который посмотрел видео, где по бровке бегают Каррера и Тедеско. Ваноли этому научился и показал Зареме, как он это красиво делает. Если бы остался Руй Витория, можно было бы хоть на что-то рассчитывать. А так сейчас это еще один кусок юмористической истории под названием «современный «Спартак».

— «Спартак» вылетит в этом сезоне?

— В этом сезоне останется, но есть еще следующий сезон. Там можно попытаться отправиться в ФНЛ, чтобы пройти горнило и вернуться птицей фениксом. Может, потом смениться владелец во всей этой истории.