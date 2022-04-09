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9 апреля, 23:58

Сергей Белоголовцев: «В «Спартаке» нет тренера»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский телеведущий, шоумен Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Арсенал». Игра состоится 10 апреля на «Открытие Арене.

— Естественно, я жду победы «Спартака», — Белоголовцев «РБ Спорт». — Но результат непредсказуем, несмотря на то что «Арсенал» приедет на «Открытие Арену».

— Чего не хватает «Спартаку» в последних матчах?

— Команде не хватает всего. Менеджмента нет, зато есть набор забавных персонажей, которые соревнуются в том, кто из них смешнее. У команды нет тренера. Есть красивый юноша, который посмотрел видео, где по бровке бегают Каррера и Тедеско. Ваноли этому научился и показал Зареме, как он это красиво делает. Если бы остался Руй Витория, можно было бы хоть на что-то рассчитывать. А так сейчас это еще один кусок юмористической истории под названием «современный «Спартак».

— «Спартак» вылетит в этом сезоне?

— В этом сезоне останется, но есть еще следующий сезон. Там можно попытаться отправиться в ФНЛ, чтобы пройти горнило и вернуться птицей фениксом. Может, потом смениться владелец во всей этой истории.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-belogolovtsev-v-spartake-net-trenera-a-esli-by-ostalsya-vitoriya-to-sejchas-mozhno-by-lo-by-na-chto-to-rasschity-vat/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
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