Нужно ли было ставить пенальти в ворота «Спартака» за руку Денисова? Мнение Юрана

Известный тренер, бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал эпизод в начале второго тайма матча красно-белых с «Локомотивом» (2:1) в рамках 17-го тура РПЛ.

В начале второй половины встречи мяч попал в руку защитнику спартаковцев Даниилу Денисову, который в этот момент находился в своей штрафной.

— Рука Денисова в начале второго тайма — это не пенальти?

— Поддержу арбитра, — заявил Юран. — Это точно не 11-метровый. В том моменте Денисов разворачивался, рука у него находилась в естественном положении — не в сторону, не вверх. Так что тут все справедливо. Повторюсь, результат закономерен. «Локомотиву» сейчас не позавидуешь. Положение сложное. Не так-то просто будет выбраться из зоны стыков. «Нижний» и «Урал» в этом туре победили, оторвались. Только «Крылья» буксуют, но и у них отрыв от москвичей составляет семь очков...

«Спартак» с 36 очками идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.