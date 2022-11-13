Пименов считает «Динамо» фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых с ЦСКА в рамках 17-го тура РПЛ.

«ЦСКА нужно выигрывать в этом матче, потому что армейцев немного штормит. Они показывают хорошую игру, но недобор очков присутствует. У «Динамо» хорошая атака, есть вопросы по защите.

Мы всегда ждем огненных дерби от ЦСКА и «Динамо», но в последнее время в играх между этими командами мало забитых мячей. Надеюсь, сегодня их будет больше. «Динамо» играет дома, поэтому поставлю бело-голубых фаворитами. Небольшое преимущество на стороне динамовцев», — сказал Пименов «СЭ».

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в воскресенье, 13 ноября на стадионе «ВТБ Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.