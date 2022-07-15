Юран рассказал, что больше не рассчитывает на Набиуллина в «Химках»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о последних трансферных новостях из клуба.

— Что натворил Набиуллин?

— Я на него сейчас не расчитываю, мы всегда прямо разговариваем. У него два предложения: «Рубин» и «Торпедо». Что он выбрал, я не знаю. У нас прекрасные отношения. Надо говорит правду футболистам в лицо.

— В команде много новых футболистов. Есть позиции, которые вы хотите еще усилить?

— Футболисты доезжали уже в конце второго сбора. Самое главное — доехали. Есть еще адаптация в коллективе. Ожидаем еще двух футболистов, которые должны усилить команду. Сейчас ведаться переговоры. Нам нужно выстроить команду на ближайшие три года, чтобы не было болтанки в низу таблицы. Это задача от руководства

— Что по Лантратову? Остается ли он в команде?

— Все может случиться, но изначально. Но пока Илья остается.