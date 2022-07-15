Капитан «Химок» Тихий считают закономерной ничью против «Зенита»

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий считает ничью против «Зенита» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ закономерным результатом.

— Считаю, что результат закономерен. В первом тайме было полное преимущество со стороны Зенита, а во втором тайме мы переломили игру. Были моменты, могли забирать три очка, но результат закономерен.

— На поле не было видно, что Зенит — чемпион. Чего конкретно не хватило?

— Чуточку фарта, не исполнительское мастерство.

— У вас появился очень достойный партнер в лице Никитина. Достигли ли уже с ним взаимопонимания?

— Алексей — достаточно опытный футболист. У нас есть с ним что еще отлаживать. На тренировочных сборах мы провели вместе всего 2-3 игры. Здоровая конкуренция — это нормально. Сегодня Никитин играет, завтра Данилкин.

Во втором туре «Химки» сыграют против «Нижнего Новгорода» 24 июля.