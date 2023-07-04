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Петржела отреагировал на новость о возможном переходе Санчеса в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о возможном переходе 27-летнего защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса в с"Спартак".

«Насколько я знаю, Санчес не играл регулярно в основном составе «Тоттенхэма». Он принял участие в каких-то18 матчах. Поэтому вполне логично, что он хочет перейти куда-то, где будет постоянным игроком. Я не верю, что «Спартак» станет сильнее с Санчесом. Этот трансфер никак не помешает «Зениту». Он не будет существенно мешать в борьбе за чемпионство», — приводит слова Петржелы Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» хочет подписать центрального защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса. Английский клуб намерен получить за колумбийского футболиста 15 миллионов евро.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/23 27-летний колумбиец провел за «шпор» 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/petrzhela-zenitu-ne-stanet-trudnee-igrat-so-spartakom-esli-sanches-pereidet-v-moskovskuyu-komandu-263548/
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