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Юран: «Локомотив» разобрал «Спартак», это можно занести в учебники. Красно-белые ничего не смогли»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал поражение красно-белых от «Локомотива» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ.

«Со «Спартаком» у «Локомотива» сыграли два иностранца – два центральных защитника, остальные – русские парни. Насколько заряженность у железнодорожников была! Видно, что разобрали «Спартак» потрясающе, шляпу можно снять перед тренерским штабом, и перед ребятами за то, что сделали на футбольном поле. С первой до последней минуты «Локомотив» контролировал матч, это можно занести в учебники. «Спартак» ничего не смог. Такое впечатление, что одни готовились максимально тщательно, а другие – вообще не готовились», - сказал Юран в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 10 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 16 очками.

Сергей Юран
Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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Максим Глушенков

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Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

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Бутта Магомедов

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