Юран: «В России иностранным тренерам проще, чтобы привезли легионеров. Они не хотят погружаться в изучение наших игроков»

Бывший тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран объяснил, в чем заключается проблема российских клубов, которые назначают иностранных тренеров.

«Я провел 10 лет карьеры в Европе, и куда бы я ни приходил — везде костяк состава был из местных футболистов. В Португалии — «Бенфике» или «Порту», где я был — португальцы. Там просто дополняли проблемные позиции иностранцами. В Германии я играл в двух клубах — то же самое. Костяк всегда был из немцев, к ним добавляли иностранцев.

Когда в команду приходит иностранный тренер, он идет по простому пути. Он не хочет сильно погружаться в изучение местных футболистов, ему проще, чтобы привезли иностранцев. В этом и проблема, на мой взгляд. Кто-то в молодежке, кто-то на подходе, но по большому счету иностранных тренеров это не интересует. Они приехали сюда, получится — значит, получится. Не получится — есть неустойка, выплатят, я поехал. Хороший пример — «Зенит», через который много иностранцев прошло. Потом руководство приняло правильное решение, дало Семаку поработать, и появился тренер. Многие говорят про бюджет «Зенита», но нужно же еще и управлять иностранными игроками», — сказал Юран в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее Юран оценил победу «Локомотива» над «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ.