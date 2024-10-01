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Юран: «В России иностранным тренерам проще, чтобы привезли легионеров. Они не хотят погружаться в изучение наших игроков»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран объяснил, в чем заключается проблема российских клубов, которые назначают иностранных тренеров.

«Я провел 10 лет карьеры в Европе, и куда бы я ни приходил — везде костяк состава был из местных футболистов. В Португалии — «Бенфике» или «Порту», где я был — португальцы. Там просто дополняли проблемные позиции иностранцами. В Германии я играл в двух клубах — то же самое. Костяк всегда был из немцев, к ним добавляли иностранцев.
Когда в команду приходит иностранный тренер, он идет по простому пути. Он не хочет сильно погружаться в изучение местных футболистов, ему проще, чтобы привезли иностранцев. В этом и проблема, на мой взгляд. Кто-то в молодежке, кто-то на подходе, но по большому счету иностранных тренеров это не интересует. Они приехали сюда, получится — значит, получится. Не получится — есть неустойка, выплатят, я поехал. Хороший пример — «Зенит», через который много иностранцев прошло. Потом руководство приняло правильное решение, дало Семаку поработать, и появился тренер. Многие говорят про бюджет «Зенита», но нужно же еще и управлять иностранными игроками», — сказал Юран в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее Юран оценил победу «Локомотива» над «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ.

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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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Зенит – Оренбург
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5.10 19:00
Спартак – Ростов
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Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
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6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
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Краснодар – Химки
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