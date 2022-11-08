Булыкин сравнил ситуацию Педро Габриэля в «Локомотиве» с Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Локомотива» Педро Габриэл отстранен от тренировок с командой.
«Такое происходит везде. Мы видели такое и с Роналду в «Манчестер Юнайтед». Это происходит всегда. Главное, чтобы это не влияло на результат команды и дух. Вот здесь нужен профессиональный футбольный опыт, потому что как иногда делают у нас, никуда не годится. Так можно потерять атмосферу в команде. Все нужно делать аккуратно и знать все подводные камни. Пойдет ли это на пользу игроку? Увидим. Когда он забил кучу голов, наверное, почувствовал себя слишком уверенно. Надо было всю эту ситуации грамотно разрешить», — сказал Булыкин «СЭ».
Бразилец подписал контракт с «Локомотивом» в начале сентября этого года. В текущем сезоне он провел 9 игр за московский клуб во всех турнирах и оформил покер в кубковом матче.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2