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Булыкин сравнил ситуацию Педро Габриэля в «Локомотиве» с Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Локомотива» Педро Габриэл отстранен от тренировок с командой.

«Такое происходит везде. Мы видели такое и с Роналду в «Манчестер Юнайтед». Это происходит всегда. Главное, чтобы это не влияло на результат команды и дух. Вот здесь нужен профессиональный футбольный опыт, потому что как иногда делают у нас, никуда не годится. Так можно потерять атмосферу в команде. Все нужно делать аккуратно и знать все подводные камни. Пойдет ли это на пользу игроку? Увидим. Когда он забил кучу голов, наверное, почувствовал себя слишком уверенно. Надо было всю эту ситуации грамотно разрешить», — сказал Булыкин «СЭ».

Бразилец подписал контракт с «Локомотивом» в начале сентября этого года. В текущем сезоне он провел 9 игр за московский клуб во всех турнирах и оформил покер в кубковом матче.

ФК Локомотив (Москва)
1
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3
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4
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5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
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 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
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 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
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 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
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 - : -
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