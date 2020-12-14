РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Юран намекнул, что Урунов на 4-5 лет старше

20:38
Остон Урунов. Фото ФК «Спартак»
Остон Урунов. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран намекнул, что 19-летний полузащитник «Спартака» Остон Урунов старше своего официального возраста. Также он критично отозвался о недолгой работе Шамиля Газизова на посту генерального директора московского клуба.

«У нас подписывают на 5 лет или даже 10. Приняли решение по работе, — сказал Юран в эфире «Матч Премьер». — По Кокорину непонятная ситуация была — футбольная тусовка, все знают. Приводят футболиста с «Уфы», все знают, что он на 4-5 лет старше. Это тоже не секрет, в принципе. Ситуация с «Химками» еще была. Даже руководство «Спартака» было удивлено, так что нормальная ситуация».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
25
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир