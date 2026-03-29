Источник: Юран в ближайшее время сменит Адиева на посту главного тренера «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в ближайшее время покинет свой пост, утверждает Metaratings.

По данным источника, руководство самарской команды приняло решение расторгнуть контракт с 48-летним специалистом. Утверждается, что новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Сергей Юран.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 21 очком после 22 туров. 24 марта стало известно, что Магомед Адиев отправился в Казахстан на переговоры с «Актобе».