Литвинов назвал лучшего игрока по исполнению дальних ударов: «Если быть наглым на поле, будешь забивать»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов в интервью «СЭ» назвал игрока, который является для него примером по исполнению дальних ударов.

— Какой игрок является для тебя примером исполнения дальних ударов?

— Криштиану. Сто процентов! Во-первых, сколько у него попыток всего — он каждый раз пробует ударить! Во-вторых, он уверен в себе, этого у него не отнять. Он один из тех футболистов, который показал всему миру: если быть наглым на поле, бить с любой позиции, тренировать это, то ты будешь забивать.

— А тебе не хватает наглости?

— В этом плане — точно не хватает. Нужно прибавлять, работать, разобраться в себе, чтобы искать больше моментов и бить издали.

После 22 туров «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в РПЛ.