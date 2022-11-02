Источник: Осинькин является основным кандидатом на пост главного тренера «Сочи»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является основным кандидатом на пост главного тренера «Сочи». Об этом сообщает Sport24.
Ранее стало известно, что «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.
Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. В 2021 году он был признан лучшим тренером месяца РПЛ. В текущем сезоне команда из Самары под его руководством занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 17 очков.
Источник: https://t.me/srochnosport/15262
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|2
|3
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|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
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|
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|6.11
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|
Ростов – Динамо
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|Г
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|
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Оренбург
|11
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Филипе Силва Малком
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|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
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|
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Динамо
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Торпедо М
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|1
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