Йорди Рейна считает РПЛ и МЛС лигами одного уровня

Перуанский нападающий «Торпедо» Йорди Рейна в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил уровень игры в МЛС и РПЛ.

— Можете сравнить уровень перуанской лиги, МЛС и РПЛ?

— В РПЛ сложнее играть, чем в Перу. Что касается МЛС, то она на том же уровне, что и РПЛ. Обе лиги хороши. Игроки сильные, борются.

«Торпедо» объявило о трансфере Рейны 20 февраля. Соглашение с 29-летним перуанцем рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на один.

Рейна имеет опыт выступлений за «Ванкувер Уайткэпс», «Ди Си Юнайтед», «Ред Булл Зальцбург», «РБ Лейпциг» и другие команды.

На его счету 1 гол и 1 голевая передача в 5 матчах РПЛ.