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Йевтич в маске и в шлеме вернулся в общую группу игроков «Рубина»

14:37
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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба казанского клуба. В матче группового этапа Бетсити Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Рубин» (1:0) хавбек потерял сознание на поле после единоборства с соперником. Как позже стало известно, у 27-летнего швейцарца тяжелое сотрясение и перелом кости носа.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Йевтич провел 11 матчей, в который забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

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