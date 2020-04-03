РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ярошик уверен, что Крал прибавит

04:30
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в интервью «Известиям» отметил, что полузащитник «Спартака» Алекс Крал способен прибавить.

— Ваш соотечественник Алекс Крал сейчас играет за «Спартак». Как вам его первый сезон в России?

— Думаю, Крал играет в «Спартаке» не настолько хорошо, насколько он способен. Чемпионат России закончился чуть позже, чем все остальные, так что я смотрел несколько последних матчей. Алекс играет в опорной зоне и, по сути, весь матч просто стоит на месте. От него ждешь немного другой игры: подключений вперед, обострений атак. Наверное, он просто делает то, что просит тренер. К тому же надо понимать, что «Спартак» сейчас идет в середине турнирной таблице и у команды в целом не все получается.

— Почему тогда в играх за сборную он выглядит гораздо ярче?

— Сборная играет по другой схеме. Крал выходит на поле одним из двух опорных. У них очень хорошая связка с Томашем Соучеком. В сборной допускается больше ротации по ходу игры, Алекс может чаще подключаться к атакам.

— Тем не менее сейчас появляются новости о том, что Кралом интересуются клубы из Англии. Он уже готов к такому вызову?

— Думаю, Кралу сначала нужно доказать свою состоятельность в России, стать одним из лидеров «Спартака» и стабильно играть. Определенные спады у молодых футболистов часто случаются — это вполне нормально. Возможно, это даже поможет Алексу стать сильнее.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/994804/sevastian-terletckii/politciia-shtrafuet-esli-vyshel-na-ulitcu-bez-maski

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир