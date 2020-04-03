Ярошик считает, что в ЦСКА у Комличенко было бы больше шансов себя проявить

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в интервью «Известиям» отметил, что нападающий Николай Комличенко мог бы помочь красно-синим. Российский форвард зимой вернулся из Чехии в Россию, подписав контракт с «Динамо».

— Этой зимой из чешской «Млады Болеслав» в московское «Динамо» перешел нападающий сборной России Николай Комличенко. Вы ожидали, что он сумеет сразу начать забивать и даст результат в РПЛ?

— Я живу недалеко от того места, где проводит свои матчи «Млада Болеслав», поэтому наблюдал за его игрой. Он сильный футболист и хорошо проявил себя в Чехии. Николай очень много забивал, выступая за средний клуб местного чемпионата. Он хорошо начал в «Динамо», но пока прошло еще мало времени. Надеюсь, он будет прогрессировать и дальше.

— Всем известно, что Комличенко активно интересовался и столичный ЦСКА. С учетом проблем в атаке вас удивило, что армейцы в итоге не сумели заполучить этого форварда?

— Когда у меня есть время, я смотрю матчи своего бывшего клуба. ЦСКА хорошо создает моменты и в целом неплохо играет, но ему не хватает остроты в завершающей стадии. То же «Динамо» не создает столько моментов. Думаю, в ЦСКА у Комличенко было бы больше шансов себя проявить. К тому же у армейцев нет форвардов такого типа.

— Имея Комличенко в составе, ЦСКА мог бы сейчас идти выше в турнирной таблице?

— Мне кажется, да. Они хорошо создают, но в завершающей стадии атаки есть определенные проблемы. Однако Комличенко уже играет в другом клубе, и нет смысла об этом рассуждать. Он оказался там, где его больше хотели и были готовы платить деньги.