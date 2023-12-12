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Сегодня, 16:13

Ярошик: «Сейчас вижу изменения только в стартовом составе «Оренбурга», ничего более»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик ответил на вопрос, изменилось ли что-то в команде после его ухода.

«Слежу за результатами всех команд в этом сезоне. Не знаю конкретно, что изменилось. Когда я ушел, у команды сразу появились результаты, пять матчей не проигрывали, «Локомотив» обыграли. Когда я был тренером, команда все время проигрывала, в последних матчах они опять не побеждали. Я вижу сейчас изменения только в стартовом составе, ничего более», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

По итогам 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. После зимней паузы оренбуржцы на выезде сыграют против ЦСКА. Матч запланирован на 3 марта.

Ярошик возглавлял «Оренбург» с июня по август этого года. Сейчас главным тренером команды является Давид Деограсия.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-ob-orenburge-seichas-vizhu-izmeneniya-tolko-v-startovom-sostave-nichego-bolee-314553/
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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В РПЛ рассказали о трудностях проведения Матча звезд из-за текущего календаря
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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