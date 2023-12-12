Ярошик: «Сейчас вижу изменения только в стартовом составе «Оренбурга», ничего более»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик ответил на вопрос, изменилось ли что-то в команде после его ухода.

«Слежу за результатами всех команд в этом сезоне. Не знаю конкретно, что изменилось. Когда я ушел, у команды сразу появились результаты, пять матчей не проигрывали, «Локомотив» обыграли. Когда я был тренером, команда все время проигрывала, в последних матчах они опять не побеждали. Я вижу сейчас изменения только в стартовом составе, ничего более», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

По итогам 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. После зимней паузы оренбуржцы на выезде сыграют против ЦСКА. Матч запланирован на 3 марта.

Ярошик возглавлял «Оренбург» с июня по август этого года. Сейчас главным тренером команды является Давид Деограсия.