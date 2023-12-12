Стало известно, когда «Динамо» выйдет из отпуска и отправится в Катар

По данным «СЭ», отпуск у «Динамо» продлится до 10 января. 11-го и 12-го футболисты пройдут в Москве медобследование, а 13-го улетят на первый сбор в Катар.

В этой арабской стране команда Марцела Лички будет тренироваться до 25 января. Далее бело-голубых ждут два тренировочных лагеря в Турции — с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 18 туров.