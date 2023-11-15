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Яновский: «Мерседес» за чемпионство-1995 сразу продал»

Александр Кружков
Обозреватель
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Игорь Яновский в составе «Алании».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-полузащитник сборной России, двукратный чемпион страны в составе «Алании» (1995) и ЦСКА (2003) Игорь Яновский рассказал, что получил в этих клубах после завоевания золотых медалей.

— Андрей Соломатин рассказывал мне: «С ЦСКА мало кто мог конкурировать по зарплате. В 2002-м перед золотым матчем с «Локомотивом» нам пообещали фантастические премиальные. Зависела сумма от количества игр в чемпионате. У меня набегало около 200 тысяч долларов». А у вас?

— Честно, не помню. Наверное, столько же. Заплатили в итоге в два раза меньше.

— В 1995-м премия за чемпионство с «Аланией» была скромнее?

— А тогда отдельный бонус не предусматривался. Были хорошие премиальные за победы и ничьи, а после сезона нам подарили «Мерседес». Я на своем даже поездить не успел, сразу продал Толе Канищеву. Кажется, за 25 тысяч долларов.

Во Владикавказе в те годы была не самая спокойная обстановка. Дорогущую иномарку легко могли угнать. Рисковать не хотелось, поэтому на тренировки ездил на «девятке».

 
Игорь Яновский. Игорь Яновский: «Сыграть в ретроматче «Локомотив» — ЦСКА мне не предлагали»

 

Игорь Яновский
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
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 - : -
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