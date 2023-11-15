Газинского дисквалифицировали на два матча после удаления в игре с «Крыльями»
Полузащитник «Урала» Юрий Газинский дисквалифицирован на два матча, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
34-летний хавбек получил красную карточку в концовке матча против «Крыльев Советов» (1:3) за стычку с полузащитником соперников Романом Ежовым.
В текущем сезоне Газинский провел два матча, в которых не отметился результативными действиями. В начале ноября он вернулся на поле после операции на плечевом суставе, которую перенес в апреле.
Источник: ФК «Урал»
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Кр. Советов – Локомотив
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|15:15
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Зенит – Сочи
|- : -
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|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
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Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
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|26.11
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Ростов – Пари НН
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Матео Кассьерра
Зенит
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Джон Кордоба
Краснодар
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
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Спартак
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|
|
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Крылья Советов
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ЦСКА
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