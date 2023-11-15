Газинского дисквалифицировали на два матча после удаления в игре с «Крыльями»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский дисквалифицирован на два матча, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

34-летний хавбек получил красную карточку в концовке матча против «Крыльев Советов» (1:3) за стычку с полузащитником соперников Романом Ежовым.

В текущем сезоне Газинский провел два матча, в которых не отметился результативными действиями. В начале ноября он вернулся на поле после операции на плечевом суставе, которую перенес в апреле.