Игрок «Спартака» Хлусевич: «Любые медали важны. Для нас сейчас — чем выше, тем лучше»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мыслями о борьбе команды за серебряные медали РПЛ.

«Любые медали важны, какими бы они ни были. Для нас сейчас — чем выше, тем лучше. Главное, что мы обыграли ЦСКА и заработали 3 очка, которые для нас были очень важны», — приводит Sport24 слова Хлусевича.

«Спартак» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 53 очка. В 29-м туре красно-белые сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 28 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.