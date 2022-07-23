Хесус Медина: «ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что армейцы станут чемпионами РПЛ в сезоне-2022/23.

«ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне. А почему нет? Мы сможем», — сказал Медина «РБ Спорт».

23 июля в матче 2-го тура чемпионата России-2022/23 ЦСКА победил «Сочи» со счетом 3:0, Медина оформил дубль. Парагвайский футболист оказался в ЦСКА в январе 2022 года как свободный агент.

Теперь в активе московского клуба шесть набранных очков. У южан три балла.