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15 февраля 2025, 23:34

Яковлев: «Крылья» — отличный вариант для Зиньковского. Для него важно, чтобы в него поверили»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев оценил возможный переход полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

Ранее появилась информация, что самарский клуб может арендовать 28-летнего вингера до конца сезона.

«Отличный вариант для него — знакомый город, он уже был там. Болельщики его знают, любят. Для него сейчас важно, чтобы в него поверили. Так как Антону все это знакомо, я думаю, адаптация не нужна будет. Но нужно смотреть, конечно, на его желание. Думаю, у Антона мотивация есть: доказать, вернуться и играть, в первую очередь. Для него это отличный вариант. Я за него очень рад», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. За это время он провел за клуб 87 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
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Антон Зиньковский
Павел Яковлев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

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Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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