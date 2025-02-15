Яковлев: «Крылья» — отличный вариант для Зиньковского. Для него важно, чтобы в него поверили»

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев оценил возможный переход полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

Ранее появилась информация, что самарский клуб может арендовать 28-летнего вингера до конца сезона.

«Отличный вариант для него — знакомый город, он уже был там. Болельщики его знают, любят. Для него сейчас важно, чтобы в него поверили. Так как Антону все это знакомо, я думаю, адаптация не нужна будет. Но нужно смотреть, конечно, на его желание. Думаю, у Антона мотивация есть: доказать, вернуться и играть, в первую очередь. Для него это отличный вариант. Я за него очень рад», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. За это время он провел за клуб 87 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.