«Вы не будете скучать». «Спартак» высмеял отказ английских клубов от Суперлиги

«Спартак» отреагировал на решение английских клубов отказаться от участия в проекте по созданию европейской Суперлиги. Во вторник, 20 апреля, английские клубы объявили об отказе участвовать в проекте.

«Европейская Суперлига. 19.04.21 — 20.04.21. Вы не будете скучать», — говорится в сообщении на англоязычной странице «Спартака» в Twitter.

European Super League ?



19/04/21 — 20/04/21



You will not be missed. pic.twitter.com/d6WlTDJNdr — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 20, 2021

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».