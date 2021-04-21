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«Вы не будете скучать». «Спартак» высмеял отказ английских клубов от Суперлиги

03:05
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«Спартак» отреагировал на решение английских клубов отказаться от участия в проекте по созданию европейской Суперлиги. Во вторник, 20 апреля, английские клубы объявили об отказе участвовать в проекте.

«Европейская Суперлига. 19.04.21 — 20.04.21. Вы не будете скучать», — говорится в сообщении на англоязычной странице «Спартака» в Twitter.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

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